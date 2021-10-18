Англия

Британский специалист прокомментировал положение дел в Ньюкасле.

Экс-наставник Тоттенхэма, Портсмута, КПР и ряда других клубов Харри Реднапп прокомментировал поражение Ньюкасла в матче против "шпор".

"Если Сен-Максимен не получает мяч, то очень трудно понять, за счет чего команда может продвинуться к воротам соперника. Да, первый гол был великолепным, однако дальше у Ньюкасла отсутствовала модель игры. В январе нужно привлечь правильных футболистов и составить костяк команды. Ньюкасл сейчас главный претендент на вылет",- считает экс-наставник Тоттенхэма.

Также Реднапп поделился мнением о положении Стива Брюса в команде.

"Когда я смотрю на Брюса — я думаю, что он хотел бы избавиться от страданий. Он не хочет быть здесь. Думаю, когда ему позвонят — Брюс сразу почувствует облегчение",- приводит слова 74-летнего специалиста Sky.

Напомним, в 1000-м команде Стива Брюса в качестве главного тренера Ньюкасл уступил Тоттенхэму (2:3).