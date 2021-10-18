Арсенал рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Defensa Central, "канониры" планируют подписать Гарета Бэйла на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел три поединка в футболке мадридцев, отличившись одним голом.

Напомним, что на Гарета Бэйла также претендует другой представитель чемпионата Англии — Ньюкасл.