Валлийский вингер может перебраться в стан "канониров".
Гарет Бэйл, getty images
18 октября 2021, 21:40
Арсенал рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее зимнее трансферное окно.
Как сообщает издание Defensa Central, "канониры" планируют подписать Гарета Бэйла на правах арендного соглашения.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел три поединка в футболке мадридцев, отличившись одним голом.
Напомним, что на Гарета Бэйла также претендует другой представитель чемпионата Англии — Ньюкасл.