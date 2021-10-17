Испания

"Канониры" нацелились на валлийского вингера.

Арсенал заинтересован в подписании нападающего мадридского Реала Гарета Бэйла.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, лондонский клуб планирует предложить Александра Ляказетта в обмен на вингера "сливочных". Однако для перехода на Эмирейтс валлийцу придется согласится на снижение зарплаты.

Действующий контракт Бэйла с Реалом истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел три поединка в футболке мадридцев, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании Бэйла также заинтересован Ньюкасл.