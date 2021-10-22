Англия

Футболист рассказал об адаптации в МЮ.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду заявил, что прежде всего думает о командных достижениях, а не о личных.

"В клубе произошли изменения. Пришел я, Варан и Санчо. Понятно, что всем нам нужно время на адаптацию. Нужно привыкнуть к системе игры, в которую играет нынешний Юнайтед.

Мы двигаемся вперед, шаг за шагом мы осознаем, что в футболе все может случиться.

Я не говорю о своих личных достижениях. Я ставлю команду на первое место. Делая это, гораздо проще брать индивидуальные призы", — сказал Роналду.

После возвращения в Манчестер Юнайтед португалец в восьми играх во всех турнирах забил шесть голов.

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