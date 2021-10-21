Италия

Капитан Ювентуса высказался о переходе португальца в Манчестер Юнайтед.

Капитан Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался об уходе из команды звездного нападающего Криштиану Роналду.

Футболист считает, что для команды было бы лучше, если бы трансфер случился не под закрытие трансферного окна.

"Для нас было бы лучше, если бы Роналду ушел раньше, а не 28 августа. Это было несложно переварить, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах. Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.

Наступил тот момент, когда Криштиану понадобилось новое вдохновение и команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду – ключевой.

Это меня не удивило, потому что это было видно в течение всей его карьеры и трех лет с нами", — считает Кьеллини.

За три года в Ювентусе Роналду принял участие в 134 матчах команды, в которых забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

Перед стартом сезона 2021/22 Роналду перешел в Манчестер Юнайтед, где сходу стал ключевым футболистом.