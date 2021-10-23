Англия

Форвард Манчестер Юнайтед рассказал о планах касаемо сборной Португалии.

Нападающий сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду ответил на вопросы журналистов о том, не намерен ли он завершать карьеру в сборной.

"Я думаю, время еще не пришло. Дело не в том, чего хотят люди, а в том, чего хочу я.

Когда я почувствую, что больше не могу бежать, идти в дриблинг, бить по воротам, если моя мощь испарится... Но это все у меня до сих пор есть, так что я хочу продолжать, ведь я все еще мотивирован. Хочу поднять планку еще выше", — заявил Роналду Sky Sports.

Напомним, Роналду побил рекорд по количеству матчей за национальные сборные — на его счету 115 поединков в футболке сборной Португалии.

Ранее португалец рассказал о своей адаптации в составе Манчестер Юнайтед.