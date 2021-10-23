Англия

Наставник лондонцев не допускает возможность подписания норвежца.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель рассказал о том, будет ли выступать Холланд в составе "пенсионеров".

По словам немецкого специалиста, его шутку на церемонии "Тренер года" восприняли слишком всерьез.

"Обычно я не говорю об игроках других команд. Просто потому что не говорю. Но тогда я был в приподнятом настроении, мне показалось забавным сказать о том, что существует возможность подписания Холанда. Я должен был быть более осмотрительным", — приводит слова Тухеля ESPN.

По информации источника, в Боруссии Дортмунд его интервью о Холанде в Челси вызвало негодование, в следствии чего Тухелю пришлось дать такое разъяснение касаемо своих слов.

Ранее Холанд угодил в лазарет Боруссии Д из-за травмы бедра.