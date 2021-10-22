Германия

Главный бомбардир "шмелей" угодил в лазарет.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд не сможет помочь своей команде в ближайших поединках из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер "шмелей" Марко Розе в интервью клубной пресс-службе.

По словам наставника, у 21-летнего норвежцы мышечная травма бедра, из-за чего он пропустит несколько недель.

Также в лазарет после матча с Аяксом (0:4) в Лиге чемпионов попали защитники Тома Менье и Нико Шульц. Сроки их возвращения не уточняются.

Ближайший матч Боруссия Д проведет против Арминии в девятом туре Бундеслиги. Игра состоится завтра, 23 октября, в 16:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Холанд намерен зарабатывать не менее 30 млн фунтов в год в новом клубе.