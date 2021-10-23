Англия

Полузащитник лондонского клуба прокомментировал свое положение клуба.

Полузащитник Арсенала и молодежной сборной Англии Эмиль Смит-Роу прокомментировал свое положение в составе "канониров".

Футболист Арсенала, выпускником академии которого он является, готов играть за клуб на протяжении всей своей карьеры.

"Если Арсенал захочет, чтобы я играл за них до конца карьеры — я останусь. Всегда сложно оставаться верным, но я бы хотел сделать это. Для меня было очень просто подписать новый контракт с командой — я вырос в Лондоне и не намерен уезжать отсюда. Это было одно из самых простых решений в моей жизни.

Конечно, я надеюсь на трофеи в составе Арсенала. Я не исключаю победу в Премьер-Лиге, почему нет?", — сказал Смит-Роу в интервью изданию Standart.

В последнем матче Арсенал в рамках Премьер-Лиги обыграл Астон Виллу со счетом 3:1. Один из голов "канониров" забил Смит-Роу.