Англия

Лондонцы забили семь безответных голов в ворота соперника.

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги Челси одержал разгромную победу над Норвичем со счетом 7:0.

Хэт-триком в составе "синих" отличился Мейсон Маунт, еще по голу забил Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл, а еще один гол в свои ворота отправил Макс Ааронс.

На данный момент Челси лидирует в турнирной таблице с 22 очками, а Норвич находится на дне турнирной таблице, набрав лишь 2 пункта.

Челси – Норвич 7:0

Голы: Маунт, 8, 85 (пен.), 90, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилуэлл, 57, Ааронс (62, автогол).

Челси: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Маунт, Хавертц (Баркли, 70), Хадсон-Одои (Зиеш, 70).

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Ле-Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Сарджент (Омобамиделе, 69).

Предупреждения: Ле-Мелу, 45, Гибсон, 55, Норманн, 83.

Удаление: Гибсон, 65.