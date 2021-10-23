Англия

Испанец прокомментировал результат поединка АПЛ.

Главный тренер Эвертона Рафа Бенитес поделился своим мнением о результате матча с Уотфордом в 9-м туре английской Премьер-лиги.

"Ириски" вели в счете 2:1 до 80-й минуты, но пропустили четыре гола и проиграли со счетом 2:5.

"Сложно объяснить ситуацию, когда вы выигрываете 2:1 и пропускаете четыре гола за несколько минут. Нам нужно понимать, как управлять ходом игры, особенно когда мы выигрываем.

Мы пропустили четыре гола за несколько минут, а такого нельзя делать в АПЛ. Когда забиваете второй гол, нужно действовать более компактно и организованно, но мы совершали ошибку за ошибкой. Сложно объяснить.

Нам нужно действовать лучше, особенно когда мы контролируем игру", – приводит слова Бенитеса BBC.