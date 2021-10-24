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Челси - Норвич, getty images
24 октября 2021, 00:15
В матче девятого тура английской Премьер-лиги Челси одержал разгромную победу над Норвичем со счетом 7:0.
"Пенсионеры" отправили в ворота соперника три мяча еще в первой половине игры, а во втором тайме довершили сокрушительный разгром.
Обзор матча:
Челси – Норвич 7:0
Голы: Маунт, 8, 85 (пен.), 90, Хадсон-Одои, 18, Джеймс, 42, Чилуэлл, 57, Ааронс (62, автогол).
Челси: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Маунт, Хавертц (Баркли, 70), Хадсон-Одои (Зиеш, 70).
Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис (Уильямс, 46), Маклин, Ле-Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Сарджент (Омобамиделе, 69).
Предупреждения: Ле-Мелу, 45, Гибсон, 55, Норманн, 83.
Удаление: Гибсон, 65.