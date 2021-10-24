Англия

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Манчестер Сити в рамках поединка девятого тура чемпионата Англии отправился в гости к Брайтону и добился разгромной победы.

"Горожане" еще к исходу получаса игры отправили в ворота соперника три мяча, а под занавес встречи команды обменялись голами.

Обзор матча:

Брайтон — Манчестер Сити 1:4

Голы: Макаллистер (пен), 81 — Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+4.

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Берн (Лэмпти, 57), Кукурелья — Гросс (Макаллистер, 72), Модер, Лаллана, Марч — Троссард, Мопе (Мвепу, 57).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу — Силва, Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 74) — Жезус (Марез, 88), Грилиш (Де Брюйне, 77), Фоден.

Предупреждения: Модер, Лаллана — Уокер, Канселу, Эдерсон.