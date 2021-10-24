Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют вашему вниманию анонс центрального матча девятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В центральном матче девятого тура английской Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 24 октября, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Несмотря на последнюю волевую победу над Аталантой рамках группового этапа Лиги чемпионов, Манчестер Юнайтед на данном этапе пребывает не в лучшем положении духа. Большинство положительных результатов подопечные Оле-Гуннара Солскьяера по-прежнему добывают за счет индивидуального мастерства отдельных исполнителей, поэтому норвежский специалист часто ставится объектом критики со стороны болельщиков и экспертов.

На данный момент "красные дьяволы" вынуждены довольствоваться лишь шестой строчкой в турнирной таблице АПЛ. Понятно, что плотность в таблице сейчас зашкаливает, но критика в адрес манкунианцев зарождается неспроста. Далеко ходить не будем и вспомним хотя бы последний поединок МЮ в АПЛ, в котором Лестер сумел дважды в заключительном отрезке выйти вперед и добыть в итоге в свой актив три очка. Команды подобного уровня, как "лисы", наглядно демонстрируют, что "выплывать" Манчестер Юнайтед на одном лишь везении и классе получится не всегда. Требуется тренерская идея, которой, к сожалению, пока не наблюдается до сих пор.

Ливерпуль, в свою очередь, продолжается заявлять о своих больших амбициях на чемпионский титул. Да, мерсисайдцев можно критиковать за потерянные очки с тем же Брентфордом, от которого подопечные Юргена Клоппа пропустили в свои ворота три мяча, однако, во-первых, и "пчелы" не являются проходным соперником, а во-вторых, это не мешает "красным" идти сейчас на третьей строчке (до старта тура— на второй), имея в своем активе 18 набранных очков.

Перед стартом сезона сложилось мнение, что Ливерпуль провел довольно скудную трансферную кампанию и имеет далеко не самую лучшую скамейку запасных, по сравнению с тем же Манчестер Юнайтед, но Юрген Клопп грамотно балансирует физические кондиции своих подопечных и пока добивается успеха на всех фронтах. В последней встрече в рамках группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль додавил действующего чемпиона Испании, мадридский Атлетико, во втором тайме. И пусть по именам Манчестер Юнайтед уж точно ничем не уступает Ливерпулю, но именно мерсисайдцы выглядят более предпочтительно накануне очного поединка.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,31, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 3,05. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Варан, Диалло — Эллиотт, Тиаго, Ориги.

Под вопросом: Фернандеш, Мартиаль, Фред, Рашфорд — Джонс.

Результаты последних очных встреч

Текущая форма

Интересные факты

- Мохамед Салах забил три мяча в двух матчах против Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне. Египтянин может стать первым игроком в истории Ливерпуля, которому удастся забить в трех поединках кряду на Олд Траффорд.

- Манчестер Юнайтед одержал победу только в одной из десяти последних встреч с Ливерпулем в рамках АПЛ (6 ничьих, 3 поражения).