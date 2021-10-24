Англия

Завершились два поединка в рамках чемпионата Англии.

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги нас ожидало противостояние двух лондонских команд — Вест Хэма и Тоттенхэма.

Командам никак не удавалось реализовать свои моменты, а нули на табло сохранялись вплоть до 72-й минуты, пока нападающий Майкл Антонио не отправил мяч в сетку ворот Уго Льориса после подачи с углового.

Этот гол стал единственным в этой встрече и принес в актив Вест Хэма три набранных очка.

Вест Хэм — Тоттенхэм 1:0

Гол: Антонио, 72

Вест Хэм: Фабиански, Джонсон, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 85), Боуэн (Доусон, 90).

Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон (Хиль, 84), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 90), Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Чельсо, 84), Скипп, Кейн.

Предупреждения: Соучек, Огбонна — Ромеро.

В параллельном матче Брентфорд сошелся в противостоянии с Лестером.

Подопечные Томаса Франка традиционно были более активными в атакующей фазе (как минимум в первой половине встречи), однако это не принесло им положительного результата по итогам встречи с "лисами".

Финальный свисток зафиксировал гостевую победу Лестера со счетом 2:1, которую удалось вырвать благодаря голу Мэддисона на 73-й минуте.

Брентфорд — Лестер 1:2

Голы: Йоргенсен, 60 — Тилеманс, 14, Мэддисон, 73

Брентфорд: Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер, 46), Генри, Канос, Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 76), Тоуни, Мбемо (Форсс, 57).

Лестер: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Амарти, Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 78), Сумаре, Варди (Дака, 46), Ихеаначо.

Предупреждения: Йоргенсен — Сеюнджю.