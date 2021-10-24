Football.Ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги невероятного матча в исполнении подопечных Юргена Клоппа.
В центральном матче девятого тура АПЛ Ливерпуль на выезде встречался с Манчестер Юнайтед.
Команда Юргена Клоппа выставила на матч не самый оптимальный состав. Бразильский опорный полузащитник "красных" Фабиньо получил небольшую травму, а Жоэль Матип и Садио Мане был предоставлен отдых. Их заменили Джеймс Милнер, Ибраима Конате и Диогу Жота.
В составе "красных дьяволов" не последовало никаких изменений по сравнению с матчем Лиги чемпионов против Аталанты.
Первый голевой момент возник у хозяев. На четвертой минуте Бруно Фернандеш вышел один на один с Алиссоном, но не смог пробить бразильца. Спустя минуту уже футболист мерсисайдцев вышел на рандеву с вратарем соперника. Счет открыл Наби Кейта.
Менее чем через 10 минут гости удвоили свое преимущество. Автором гола стал Диогу Жота.
В середине первой половины поединка произошла первая вынужденная замена в матче. Джеймс Милнер потянул мышцу, и вместо него вышел Кертис Джонс.
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В конце первого тайма Мохамед Салах забил два гола. Сначала на 39 минуте, а затем в компенсированное время. В промежутке между этими событиями у подопечных Сульшера начали сдавать нервы: за 7 минут получили предупреждения Люк Шоу, Фред и Криштиану Роналду.
Второй тайм также начался для манкунианцев с желтой карточки. Ее получил Бруно Фернандеш. Также в начале тайма Мохамед Салах снова забил гол, оформив хет-трик.
После этого Криштиану Роналду мог забить гол престижа, но его взятие ворот было отменено VAR. В середине тайма надежды на гол, если они вообще оставались у болельщиков манкунианцев, исчезли окончательно. Поль Погба, вышедший в начале второго тайма, покинул поле к его середине. Француз нанес ужасную травму гвинейскому полузащитнику Ливерпуля Наби Кейта, которого заменил Алекс Окслейд-Чемберлен.
С выходом Кавани на поле хозяева имели несколько моментов в атаке, одним из которых обязан был воспользоваться сам уругваец, но ему не повезло. Форвард попал в перекладину с метра.
У Ливерпуля было несколько возможностей забить шестой мяч в компенсированное время, но они не повлияли на исход матча. Гости завоевали решающие три очка в решающем матче и остались на втором месте, не позволив обогнать себя Манчестер Сити, а Челси увеличить отрыв. Следующую игру в чемпионате подопечные Клоппа проведут против Брайтона.
Манчестер Юнайтед после девятого тура занимает седьмое место. Впереди у "красных дьяволов" поединок против Тоттенхэма.
Манчестер Юнайтед 0-5 Ливерпуль
Голы: — Кейта, 6, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50.
Манчестер Юнайтед: Де Хея — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Гринвуд (Погба,45), Фернандеш (Кавани, 62), Рашфорд (Далот, 62) — Роналду.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64) — Салах, Фирмино (Мане,75), Жота.
Предупреждения: Шоу, Роналду, Фред, Уан-Биссака, Магуайр, Фернандеш.
Удаление: Погба, 60.