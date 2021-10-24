Англия

Football.Ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги невероятного матча в исполнении подопечных Юргена Клоппа.

В центральном матче девятого тура АПЛ Ливерпуль на выезде встречался с Манчестер Юнайтед.

Команда Юргена Клоппа выставила на матч не самый оптимальный состав. Бразильский опорный полузащитник "красных" Фабиньо получил небольшую травму, а Жоэль Матип и Садио Мане был предоставлен отдых. Их заменили Джеймс Милнер, Ибраима Конате и Диогу Жота.

В составе "красных дьяволов" не последовало никаких изменений по сравнению с матчем Лиги чемпионов против Аталанты.

Первый голевой момент возник у хозяев. На четвертой минуте Бруно Фернандеш вышел один на один с Алиссоном, но не смог пробить бразильца. Спустя минуту уже футболист мерсисайдцев вышел на рандеву с вратарем соперника. Счет открыл Наби Кейта.

Менее чем через 10 минут гости удвоили свое преимущество. Автором гола стал Диогу Жота.

В середине первой половины поединка произошла первая вынужденная замена в матче. Джеймс Милнер потянул мышцу, и вместо него вышел Кертис Джонс.

Смотрите также: Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

В конце первого тайма Мохамед Салах забил два гола. Сначала на 39 минуте, а затем в компенсированное время. В промежутке между этими событиями у подопечных Сульшера начали сдавать нервы: за 7 минут получили предупреждения Люк Шоу, Фред и Криштиану Роналду.

Второй тайм также начался для манкунианцев с желтой карточки. Ее получил Бруно Фернандеш. Также в начале тайма Мохамед Салах снова забил гол, оформив хет-трик.

После этого Криштиану Роналду мог забить гол престижа, но его взятие ворот было отменено VAR. В середине тайма надежды на гол, если они вообще оставались у болельщиков манкунианцев, исчезли окончательно. Поль Погба, вышедший в начале второго тайма, покинул поле к его середине. Француз нанес ужасную травму гвинейскому полузащитнику Ливерпуля Наби Кейта, которого заменил Алекс Окслейд-Чемберлен.

С выходом Кавани на поле хозяева имели несколько моментов в атаке, одним из которых обязан был воспользоваться сам уругваец, но ему не повезло. Форвард попал в перекладину с метра.

У Ливерпуля было несколько возможностей забить шестой мяч в компенсированное время, но они не повлияли на исход матча. Гости завоевали решающие три очка в решающем матче и остались на втором месте, не позволив обогнать себя Манчестер Сити, а Челси увеличить отрыв. Следующую игру в чемпионате подопечные Клоппа проведут против Брайтона.

Манчестер Юнайтед после девятого тура занимает седьмое место. Впереди у "красных дьяволов" поединок против Тоттенхэма.

Манчестер Юнайтед 0-5 Ливерпуль

Голы: — Кейта, 6, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50.

Манчестер Юнайтед: Де Хея — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Гринвуд (Погба,45), Фернандеш (Кавани, 62), Рашфорд (Далот, 62) — Роналду.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64) — Салах, Фирмино (Мане,75), Жота.

Предупреждения: Шоу, Роналду, Фред, Уан-Биссака, Магуайр, Фернандеш.

Удаление: Погба, 60.