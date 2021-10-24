Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, предлагают вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
24 октября 2021, 21:41
В центральном поединке девятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля.
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера пропустили в свои ворота пять безответных мячей, что серьезно пошатнуло положение норвежского специалиста на посту главного тренера "красных дьяволов".
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед 0-5 Ливерпуль
Голы: — Кейта, 6, Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50.
Манчестер Юнайтед: Де Хея — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Гринвуд (Погба,45), Фернандеш (Кавани, 62), Рашфорд (Далот, 62) — Роналду.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64) — Салах, Фирмино (Мане,75), Жота.
Предупреждения: Шоу, Роналду, Фред, Уан-Биссака, Магуайр, Фернандеш.
Удаление: Погба, 60.