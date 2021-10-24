В центральном поединке девятого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера пропустили в свои ворота пять безответных мячей, что серьезно пошатнуло положение норвежского специалиста на посту главного тренера "красных дьяволов".

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед 0-5 Ливерпуль 
Голы: — Кейта, 6,  Жота, 13, Салах, 38, 45+5, 50. 

Манчестер Юнайтед: Де Хея — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред, Гринвуд (Погба,45), Фернандеш (Кавани, 62), Рашфорд (Далот, 62) — Роналду. 

Ливерпуль: Алиссон  — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64) — Салах, Фирмино (Мане,75), Жота. 

Предупреждения: Шоу, Роналду, Фред, Уан-Биссака, Магуайр, Фернандеш. 

Удаление: Погба, 60. 