Англия

Главный тренер "красных дьяволов" дал комментарий после матча с Ливерпулем.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал позорное поражение Ливерпулю со счетом 0:5.

"Нелегко сказать что-то, кроме того, что это самый мрачный день, который у меня был, когда я руководил этими игроками. Мы были недостаточно хороши индивидуально и как команда. Все было недостаточно хорошо.

"Принимаю всю ответственность. Тренерский штаб очень, очень хороший, блестящий. Я выбираю наш подход к игре, мы давали слишком много места Ливерпулю, а когда вы даете место хорошим игрокам, они забивают.

Четвертый гол... До него было понимание, что нужно забивать гол каждые 15 минут после перерыва. Я знаю, что эти ребята на это способны. Но после четвертого пропущенного гола, вероятно, игра была окончена.

Вы можете посмотреть на прошлый сезон, когда мы проиграли Тоттенхэму 1:6, это хуже. Это намного хуже для меня, как для манчестерского парня. Я просто должен сказать, что мы должны преодолеть это как можно быстрее.

Мы знаем, что мы на дне, мы не можем чувствовать себя хуже этого. Давайте посмотрим, что мы будем делать", — приводит слова Солскьяера BBC.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль.