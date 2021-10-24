Англия 24 октября 2021, 20:45 Стоит ли Манчестер Юнайтед увольнять Солскьяера? Football.ua предлагает читателям поучаствовать в опросе. Оле-Гуннар Солскьяер, getty images 24 октября 2021, 20:45 Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии уступил на своем поле Ливерпулю с разгромным счетом 0:5. Football.ua предлагает читателям проголосовать: стоит ли руководству "красных дьяволов" прощаться с Оле Гуннаром-Солскьяером. Напомним, что после поражения от Лестера со счетом 2:4 руководство Манчестер Юнайтед выразило норвежскому тренеру поддержку. Люди Оле-Гуннар Солскьяер Команды Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте