Манчестер Юнайтед в рамках поединка чемпионата Англии уступил на своем поле Ливерпулю с разгромным счетом 0:5.

Football.ua предлагает читателям проголосовать: стоит ли руководству "красных дьяволов" прощаться с Оле Гуннаром-Солскьяером.

 

Напомним, что после поражения от Лестера со счетом 2:4 руководство Манчестер Юнайтед выразило норвежскому тренеру поддержку.