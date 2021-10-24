Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги Брентфорд сошелся в домашнем противостоянии с Лестером, где потерпел поражение со счетом 1:2.

Несмотря на то, что Йоргенсену удалось вернуть равновесие в счете во втором тайме, Мэддисону все-таки удалось вырвать победу для "лис" на 73-й минуте.

Обзор матча:

Брентфорд — Лестер 1:2

Голы: Йоргенсен, 60 — Тилеманс, 14, Мэддисон, 73

Брентфорд: Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок (Айер, 46), Генри, Канос, Нергор, Йенсен, Оньека (Годдос, 76), Тоуни, Мбемо (Форсс, 57).

Лестер: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Амарти, Сеюнджю (Вестергор, 68), Кастань, Тилеманс, Мэддисон (Перес, 78), Сумаре, Варди (Дака, 46), Ихеаначо.

Предупреждения: Йоргенсен — Сеюнджю.