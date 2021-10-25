Англия

Легендарный полузащитник "манкунианцев" раскритиковал игру Погба.

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокомментировал поражение родной команды в матче с Ливерпулем (0:5).

Легендарный футболист считает, что Полю Погба не место в клубе после такого перфоманса в проигранном матче.

"Погба выходит в перерыве, чтобы помочь команде, добавить немного солидности, он пытается показать, насколько он хорош в центре поля и дарит гол сопернику. Позже он был удален за нелепый подкат. Невольно задумаешься: если Солскьяер продолжит тренировать команду, увидим ли мы вновь Погба в футболке МЮ?

В последние годы он устроил полный хаос. Все знают, какой он талантливый, каждый тренер доверяет ему, пытается позволить ему быть игроком, которым он был. Но несмотря на всю эту суету вокруг него, он не подписал контракт, чуть ли не требует отпустить его, а потом выходит и выкидывает что-то подобное.

Не думаю, что Манчестер Юнайтед что-то потеряет, если Погба больше не сыграет за команду", — подытожил Скоулз для Premier League Productions.

Ранее наставник МЮ Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал поражение своей команды.