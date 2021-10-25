Англия

Немецкий специалист вошел в историю "красных".

В девятом туре Английском Премьер-Лиги Ливерпуль камня на камне не оставил от Манчестер Юнайтед (5:0).

Для наставника "мерсисайдцев" Юргена Клоппа эта победа стала 200-й во главе английского клуба.

Данное достижение покорилось немецкому специалисту за 331 игру, до этого рекордсменом Ливерпуля был Кенни Далглиш — 200 побед за 333 игры. Также в список тех наставников, кто смог добиться 200 побед во главе Ливерпуля входят такие специалисты как Билл Шенкли, Боб Пэйсли и Том Уотсон.

Следующий свой матч Ливерпуль проведет против Престона в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.

Матч состоится в среду, 27 октября в 21:45 по киевскому времени.