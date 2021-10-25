Англия

Хавбек Интера может сменить чемпионат.

Полузащитник миланского Интера и сборной Хорватии Иван Перишич может перебраться в чемпионат Англии.

В слугах 32-летнего футболиста заинтересованы Эвертон и Вест Хэм, сообщает Fichajes. Контракт Перишича с Интером истекает летом 2022 года и стороны пока не договорились о его продлении. Дело в том, что боссы "змей" не могу себе позволить нынешнюю зарплату футболиста, которая составляет порядка пяти миллионов евро в год.

Ситуацией хотят воспользоваться Эвертон и Вест Хэм, так как уже зимой футболист сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.

В текущем сезоне Перишич провел за Интер 11 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить 2 мяча, а также отдать одну результативную передачу.