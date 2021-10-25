Англия

Клуб, который тренирует Руни, может получить нового владельца.

Дерби Каунти из Чемпионшипа, который не так давно под руководством Фрэнка Лэмпарда едва не вышел в АПЛ, переживает очень непростые времена.

Клуб подтвердил внедрения внешнего управления потерял очки в турнирной таблице, переместившись на последнее место.

Подробнее мы рассказывали в нашей статье про Дерби Каунти.

Однако, как сообщает Sky Sports, у клуба есть шансы на успех. Владелец логистической компании из США Крис Киршнер сообщил, что готов взять клуб под свой контроль и финансировать его.

"Меня зовут Крис Киршнер. Я надеюсь вскоре увидеть многих из вас на стадионе. Делаю официальное обращение о намерении договориться с действующим руководством клуба, чтобы вывести его из-под внешнего управления.

Дерби — команда с богатейшей историей и одними из лучших фанатов во всей Англии. ", цитирует Киршнера источник.

34-летний Киршнер — основатель, владелец и главный исполнительный директор Slync.io, глобальной логистической компании.

Отметим также, что бывший владелец Дерби Мел Моррис — основатель компаний, связанных с видеоиграми. Он обвинил пандемию коронавируса в обострении финансовых проблем клуба и отказе его финансирования.

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