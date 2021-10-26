Наставник Ливерпуля выразил восхищение своим подопечным.
роберто фирмино, getty images
26 октября 2021, 13:15
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выразил свое восхищение формой, которую демонстрируют форварды его команды в последнее время.
В частности, немецкий специалист отметил Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.
"Салах получает много внимания, и это правильно. Но Фирмино был невероятно хорош.
Люди, разбирающиеся в футболе, напишут книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль "ложной девятки". Мы не говорим, что он изобрел эту позицию, но иногда так и кажется. Бобби был безумно хорош", — приводит слова Клоппа Sports Illustrated.
В текущем сезоне Фирмино сыграл 9 матчей во всех турнирах за Ливерпуль, в которых он отметился шестью голами, а также сумел отдать одну результативную передачу.