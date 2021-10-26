Англия

Наставник Ливерпуля выразил восхищение своим подопечным.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выразил свое восхищение формой, которую демонстрируют форварды его команды в последнее время.

В частности, немецкий специалист отметил Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.

"Салах получает много внимания, и это правильно. Но Фирмино был невероятно хорош.

Люди, разбирающиеся в футболе, напишут книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль "ложной девятки". Мы не говорим, что он изобрел эту позицию, но иногда так и кажется. Бобби был безумно хорош", — приводит слова Клоппа Sports Illustrated.

В текущем сезоне Фирмино сыграл 9 матчей во всех турнирах за Ливерпуль, в которых он отметился шестью голами, а также сумел отдать одну результативную передачу.