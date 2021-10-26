Стали известны стартовые составы Челси и Саутгемптона, которые сыграют в этот вечер на Стемфорд Бридж в 4-м раунде Кубка английской лиги.
Хадсон-Одои, фото: Getty images
26 октября 2021, 21:18
Челси примет Саутгемптон в 4-м раунде Кубка английской Лиги. Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:
Челси:
Кепа — Хадсон-Одои,
Джеймс, Чалоба, Сарр, Алонсо — Баркли, Ковачич, Сауль — Хавертц, Зиеш.
Запасные: Беттинелли, Чилвелл, Рюдигер, Маунт, Тиаго Силва, Жоржиньо, Шарман-Лоу, Вейл.
Саутгемптон: Форстер — Валери, Лянк�о, Салису, Уокер-Питерс — Диало, С. Армстронг, Телла, Дженепо — Адамс, А. Армстронг.
Запасные: Льюис, Беднарек, Ливраменто, Перро, Ромеу, Смолбоун, Редмонд, Уолкот, Лонг.