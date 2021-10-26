Челси примет Саутгемптон в 4-м раунде Кубка английской Лиги. Вашему вниманию стартовые составы играющих команд: 
 
Челси: Кепа — Хадсон-Одои, Джеймс, Чалоба, Сарр, Алонсо — Баркли, Ковачич, Сауль — Хавертц, Зиеш.
 
Запасные: Беттинелли, Чилвелл, Рюдигер, Маунт, Тиаго Силва, Жоржиньо, Шарман-Лоу, Вейл. 
Саутгемптон: Форстер — Валери, Лянк о, Салису, Уокер-Питерс — Диало, С. Армстронг, Телла, Дженепо — Адамс, А. Армстронг. 
Запасные: Льюис, Беднарек, Ливраменто, Перро, Ромеу, Смолбоун, Редмонд, Уолкот, Лонг. 
Матч Челси — Саутгемптон начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция