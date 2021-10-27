Англия

Наставник Арсенала прокомментировал победу своей команды в Кубке лиги.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал победу своей команды над Лидсом в рамках 1/8 Кубка английской лиги (2:0).

"Очень хорошее выступление против команды, чей тренер предан своей идее в каждом действии. Мы поняли, как будет идти игра и что нам нужно сделать, а также правильно на это отреагировали.

Лидс создал нам некоторые проблемы, как и всегда, но мы много били по воротам и создали много моментов, не особо проваливаясь в обороне, скорректировали некоторые аспекты в перерыве и играли лучше и сильнее", — приводит слова испанского наставника BBC.

Отметим, что сегодня, 27 октября состоятся другие матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

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