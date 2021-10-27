Англия

Судьба наставника Манчестер Юнайтед находится в руках его футболистов.

После поражения Манчестер Юнайтед Ливерпулю (0:5), в СМИ активно муссировались слухи относительно перспектив Оле-Гуннара Солскьяера на посту главного тренера "манкунианцев".

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Назывались имена Конте, Зидана, однако никаких официальных переговоров боссы клуба не начинали. Более того, по информации The Telegraph, руководство "красных дьяволов" дало Солскьяеру 3 матча на исправление ситуации.

Речь идет о матчах с Тоттенхэмом, Аталантой и Манчестер Сити. По информации источника, совет директоров может уволить норвежца и раньше, если один из матчей закончится так же позорно, как и матч с Ливерпулем.

Несмотря на возможный вариант успешного проведения этих поединков, руководство Манчестер Юнайтед уже занялось поисками возможного преемника Солскьяера.

После девяти туров Манчестер Юнайтед располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 14 очков.

Ближайший матч Манчестер Юнайтед проведет с Тоттенхэмом на выезде в субботу, 30 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.