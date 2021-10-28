Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед впервые высказался о поражении Ливерпулю.

Домашний поединок против Ливерпуля в рамках девятого тура английской Премьер-лиги для Манчестер Юнайтед ознаменовался разгромным поражением со счетом 0:5, после которого команда Оле-Гуннара Солскьяера оказалась под серьезным давлением со стороны фанатов и прессы.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:5 Видео голов и обзор матча

Футболисты "Красных дьяволов" неохотно общались с представителями СМИ после данной игры по понятным причинам, а нападающий Маркус Рашфорд, так и вовсе, высказался о провальной игре своей команды лишь на четвертый день после событий.

"Не буду врать, что я наслушался и начинался того, что обо мне говорили. Как у болельщика Манчестер Юнайтед, у меня действительно есть, что сказать после воскресной игры.

Я был растерян после такого поражения. Я и сейчас остаюсь таковым. Наши фанаты — наша наивысшая ценность, и я точно знаю, что они не заслуживали того, чтобы увидеть такой результат нашей игры.

Мы постараемся исправить эту досадную ошибку в следующих матчах — мы должны искупить свою вину", — гласит обращение футболиста к фанатам в социальной сети Twitter.

Свое обещание Рашфорд и его команда смогут реализовать уже в гостевом поединке против лондонского Тоттенхэма, который состоится 30 октября.