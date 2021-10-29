Англия

Даниэль Кретинский не исключает возможность поглощения клуба в дальнейшем.

Чешский бизнесмен Даниэль Кретинский намерен приобрести большую долю акций лондонского Вест Хэма.

Владелец пражской Спарты ведет переговоры с руководством "молотков" о приобретении 27% акций клуба, об этом сообщает Sky Sports. О сделке может быть объявлено сразу после матча Вест Хэма с Ливерпулем, который состоится 7 ноября.

Также британские финансисты говорят о возможности дальнейшего поглощения Вест Хэма чешским миллиардером. По словам человека из окружения Кретинского, нынешняя сделка обойдется бизнесмену в 600 — 700 млн фунтов.

На данный момент контрольный пакет акций находится в руках Дэвида Голда и Дэвида Салливана. Бизнесмены владеют Вест Хэмом с 2010 года.

Напомним, ранее Вест Хэм получил разрешение от властей Лондона на расширение Олимпийского стадиона.