Англия

Футбольный агент в интервью изданию The Guardian рассказал о сотрудничестве с лондонским клубом и работе со своими известными клиентами.

Трансфер Ромелу Лукаку из Интера за 97,5 миллионов фунтов в августе этого года стал самым дорогостоящим в истории Челси. Итальянский агент бельгийского форварда, Федерико Пасторелло, согласился раскрыть уникальные подробности этого перехода, а также рассказать о своих отношениях с лондонским клубом, которые начались еще до прихода Романа Абрамовича.

"Я говорил Ромелу о том, что трансфер может состояться сейчас или никогда, потому что он, наверное, не совсем это понимал, – говорит Пасторелло. – Я говорил ему, что в некоторых случаях, если поезд ушел, его больше не вернешь. Из-за ситуации, из-за трансферного рынка, из-за других обстоятельств, а это был поезд Ромелу.

Нам представилась возможность оказаться в нужном месте в нужное время. Я сказал ему, что, если он хочет вернуться, нужно делать это сейчас.

Все стороны оказались в особенной ситуации. Челси подписал Ромелу, когда ему было 18 лет, и позже продал его. Они пытались подписать его, когда командой руководил Антонио Конте, но не достигли успеха, и тогда им пришлось побить свой трансферный рекорд, чтобы вернуть своего бывшего игрока. Это решение было сложным с психологической точки, поскольку они могли подвергнуться критике вне зависимости от его достижений.

Что касается Интера, то все знали, что они испытывают финансовые трудности, и это так и было, однако Челси недооценивал, насколько Интер не хочет его продавать. Поэтому моей задачей было объяснить, что без правильного предложения игрок никуда не перейдет.

В Челси были на 100% уверены, что им был нужен именно он, однако им нужно было все обдумать. Интер не с первого раза принял их предложение. Было четыре предложения, и лишь на пятом удалось согласовать все детали. Оглядываясь назад, думаю, это была хорошая сделка для всех".



Лукаку продемонстрировал яркий старт в Челси после своего возвращения, забив четыре гола в четырех матчах, но затем последовала шестиматчевая безголевая серия, а после он получил травму лодыжки во встрече с Мальме в Лиге чемпионов.

Его возвращение на Стэмфорд Бридж было под угрозой позапрошлым летом, когда Манчестер Сити проявлял к нападающему серьезный интерес по окончании первого сезона в Интере. Но Пасторелло знал о желании игрока завершить незаконченное дело в клубе его юности.

"Думаю, теперь могу признаться, что Манчестер Сити обращался в позапрошлом сезоне, – рассказывает Пасторелло. – Во время пандемии было очень сложно с перелетами и организацией встреч. Они начали переговоры очень конкретно и серьезно, но после передумали или не были готовы идти до конца.

Если честно, сделка была очень сложной после первого сезона – практически невозможной. Он не выиграл чемпионат с Интером и хотел попробовать еще раз, поэтому трансфер, правда, был практически невозможным. Минувшим же летом Сити сфокусировался на Харри Кейне.

Ромелу был совершенно счастлив в Милане, он любит болельщиков, любит город, любит клуб. Но, с другой стороны, он всегда мечтал вернуться в Челси. Он говорил в 2017 году, что для него есть два клуба – Челси и Реал Мадрид. Челси стоял даже выше, потому что они продали его слишком рано и не самым лучшим образом, после пенальти в Суперкубке УЕФА, поэтому он чувствовал, что еще не сказал своего последнего слова".

Пасторелло познакомился с Лукаку летом 2017 года, когда пытался помочь Антонио Конте осуществить трансфер бельгийца из Эвертона, и он был клиентом итальянского суперагента, Мино Райолы.

Лукаку в итоге перешел в Манчестер Юнайтед после стараний Райолы, но он связался с Пасторелло, когда его контракт с Райолой истек. Пара начала сотрудничество, и Пасторелло поспособствовал его трансферу в Интер за 75 млн фунтов, включая бонусы, летом 2019-го.

"Я никогда не был агентом Антонио Конте, но я тесно с ним общался, когда он был тренером Челси, – говорит Пасторелло. – В 2017-м он пытался подписать Ромелу, и я был задействован, просто давал советы – не как агент игрока.

Я очень хотел, чтобы сделка состоялась, и старался организовать все для Ромелу и Челси, но он перешел в Манчестер Юнайтед. Я говорил Ромелу, что ему было бы лучше перейти в Челси, и пытался подтолкнуть его в этом направлении. Если бы я был его агентом, это бы и произошло.

Мы не общались почти полтора года, и вдруг зазвонил мой телефон, высветив незнакомый номер. Я ответил, и там был Ромелу. Он сказал, что признателен мне за то, что я думал не только о бизнесе, и хотел бы, чтобы я стал его агентом. Он – мой самый известный клиент, но подписать его было легче всего, потому что он сам мне позвонил".



Пасторелло является полной противоположностью нахальному и неопрятному Райоле, и называет свое агентство P&P Sports Management, расположенное в Монако, бутиком. Одетый в сшитые на заказ костюм и жилетку, Пасторелло не скупится на слова, и за час с лишним беседы он выразил недовольство лишь кофе, который заказал ему репортер.

В 24 года он начал с того, что привел в Челси голкипера Карло Кудичини, когда председателем клуба был Кен Бейтс, он познакомился с Абрамовичем на его самом первом матче в качестве владельца Челси, а позже установил хорошие рабочие отношения с Мариной Грановской, порекомендовав клубу Сезара Аспиликуэту.

"Думаю, из-за моего юного возраста мистер Бейтс обращался со мной как с сыном, – говорит Пасторелло. – Он продал клуб мистеру Абрамовичу, и на первом товарищеском матче в Риме против Лацио познакомил меня с новым владельцем. Я тогда впервые встретил мистера Абрамовича, и тогда все началось".

Абрамович с тех пор поручил управление Челси на постоянной основе Грановской, которая заработала репутацию одного из самых умных переговорщиков в футболе.

"С гордостью скажу, что у меня очень хорошие отношения с Мариной, я на 100% считаю ее особенной. Она – одна из лучших.

Существует некий общественный стереотип о Марине, но я рад, что знаю ее с другой стороны. Она очень милая и обладает чувством юмора. Она предана своей работе и Челси, но я восхищаюсь тем, как она сохраняет баланс между футболом и личной жизнью".

Из всех сделок с Челси и Грановской Пасторелло особенно гордится тем, что рекомендовал клубу нынешнего капитана Аспиликуэту, и сравнил его переход с трансфером защитника Маланга Сарра, который также является его клиентом.

"Я не был агентом Аспи, но я знал его по Марселю и организовал сделку между Челси и французским клубом. Сумма составила 7,5 млн евро, что сейчас кажется невероятным. Я был на 100% уверен, что он станет игроком Челси, когда предложил его Марине, но, если честно, я не ожидал, что он добьется такого успеха, за что ему нужно отдать должное".

Пасторелло привел Сарра в Челси свободным агентом из Ниццы позапрошлым летом, и после годичной аренды в Порту защитник дебютировал в АПЛ в матче с Брентфордом.

"В Маланге я вижу то же желание, целеустремленность и талант, что и у Аспи. Конечно, это может быть для него завышенной планкой, Малангу еще нужно много работать над тактическим аспектом, потому что Аспи – гений в этом плане. Но, как и в случае с Аспи, я был полностью уверен, что он будет игроком Челси".

Пасторелло все же считает, что Сарру может потребоваться еще одна аренда: "Мы хотели именно этого прошлым летом и практически договорились с франкфуртским Айнтрахтом, но они не смогли оформить трансфер, поэтому Маланг остался.

Посмотрим, что произойдет в январе, возможно, он уйдет в аренду. Ему, наверное, нужно еще сезон или два поиграть на постоянной основе, прежде чем вернуться, что уже случалось со многими игроками Челси".

Агентов постоянно обвиняют в том, что они наживаются на футболе, с чем Пасторелло не согласен, но он признает, что размер комиссионных иногда выходит из-под контроля, и поэтому делами футболистов все чаще занимаются члены их семей.

"Согласен, что нам нужно найти способ регулировать комиссионные, – говорит Пасторелло. – Возможно, потолок или другой баланс. Возможно, мы слишком преувеличиваем нашу роль, потому что мы не футболисты и не клубы. Мы – важная часть бизнеса, но комиссионные действительно очень выросли".

Брат Харри Кейна, Чарли, подвергся критике за то, как он повел себя в ситуации с попыткой нападающего покинуть Тоттенхэм. Пасторелло не называет конкретных имен или примеров, но говорит: "Конечно, родственники все чаще включаются, потому что торт на столе становится все больше, а запах даже лучше.

Семья очень важна для карьеры игрока, и я не выступаю против того, чтобы также работать на семью игрока. Но проблемы иногда возникают, когда они просто пытаются отхватить кусок торта. Наверное, такие ситуации тоже нужно регулировать. В нашем агентстве-бутике мы стараемся стать второй семьей для игрока".

По материалам The Guardian, перевод: Сергей Сакара, Football.ua