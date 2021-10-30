Англия

Менеджер не планирует покидать нынешний клуб.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал интерес к нему со стороны Манчестер Юнайтед.

"Если честно, я даже не думаю об этом. Уверен, болельщикам надоело смотреть на эту ситуацию. В Лестере всегда кого-то с кем-то связывают.

Я полностью сосредоточен на Лестере, пытаюсь развивать этот клуб и бороться ради достижения успеха. Все в клубе – тренеры и игроки – думают об одном и работают над общей целью", – рассказал Роджерс в комментарии Sky Sports.

На данный момент Лестер находится на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после 9 туров.