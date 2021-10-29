Англия

Наставник Лестера может продолжить карьеру в другом клубе.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс заинтересовал Манчестер Юнайтед на фоне последних неудач команды.

Как сообщалось ранее, боссы "красных дьяволов" дали Солскьяеру три матча на исправление ситуации. Тем не менее, руководство Манчестер Юнайтед продолжает поиски потенциального преемника норвежца на случай, если тренеру не удастся вытащить команду из кризиса.

По информации ESPN, сам Роджерс впечатлен подбором футболистов у Манчестер Юнайтед, что и привлекает его в таком варианте развития тренерской карьеры.

Контракт Роджерса действует с Лестером до 2025 года, что означает перспективу больших трат для владельцев "манкунианцев".

Ранее один из лидеров команды Криштиану Роналду призвал партнеров поддержать Солскьяера в трудный момент.