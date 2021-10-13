Нынешний тренер Лестера не собирается принимать приглашение "сорок".
Брендан Роджерс, getty images
13 октября 2021, 21:58
Ньюкасл после покупки новыми владельцами из Саудовской Аравии активно работает над тем, чтобы получить нового главного тренера.
Как сообщает журналист Джон Перси, нынешний главный тренер Лестера Брендан Роджерс не заинтересован в работе в стане "сорок".
Источник утверждает, что Брендан Роджерс полностью сосредоточен на работе в расположении "лисов".
Напомним, что новым главным тренером Ньюкасла также может стать экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека.