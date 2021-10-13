Англия

Нынешний тренер Лестера не собирается принимать приглашение "сорок".

Ньюкасл после покупки новыми владельцами из Саудовской Аравии активно работает над тем, чтобы получить нового главного тренера.

Как сообщает журналист Джон Перси, нынешний главный тренер Лестера Брендан Роджерс не заинтересован в работе в стане "сорок".

Источник утверждает, что Брендан Роджерс полностью сосредоточен на работе в расположении "лисов".

Напомним, что новым главным тренером Ньюкасла также может стать экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека.