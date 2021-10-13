Ньюкасл после покупки новыми владельцами из Саудовской Аравии активно работает над тем, чтобы получить нового главного тренера.

Как сообщает журналист Джон Перси, нынешний главный тренер Лестера Брендан Роджерс не заинтересован в работе в стане "сорок".

Источник утверждает, что Брендан Роджерс полностью сосредоточен на работе в расположении "лисов".

Напомним, что новым главным тренером Ньюкасла также может стать экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека.