Англия

Украинский футболист "горожан" поделился своими мыслями после игры с "молотобойцами".

Украинский универсал Александр Зинченко прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против Вест Хэма, в котором выступает его партнер по сборной Украины Андрей Ярмоленко.

"Это был не наш день, но мы создали много моментов для взятия ворот. К сожалению, сегодня мы не смогли забить, но такое происходит — это футбол.

Нам нужно сосредоточиться на следующей игре и мы возьмем все лучшее из этого матча. Мы собираемся проанализировать ее, чтобы увидеть, что мы могли бы сделать лучше, но я думаю, что все будет хорошо.

Все в команде разочарованы вылетом команды из Кубка, потому никто не любит проигрывать. Мы хотим побеждать и стараемся делать для этого все. Теперь мы должны сосредоточиться на следующих матчах и отреагировать на эту неудачу. Я рад снова вернуться на поле. Спасибо всем болельщикам, мы чувствовали их невероятную поддержку", — сказал Зинченко в интервью пресс-службе "горожан".

На Football.ua доступен видеообзор матча Вест Хэм — Манчестер Сити.