Англия

Футболисты "горожан" с юмором ответили на вопросы от своих болельщиков.

Пресс-служба Манчестер Сити в своем YouTube-канале выпустила интересный и забавный ролик, в котором двое футболистов ответили на вопросы от болельщиков из разных уголков планеты.

Главными героями видеоролика стали "два брата-акробата" — украинский защитник Александр Зинченко и бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне.

В ролике они задают друг другу вопросы, которые прислали им фанаты. Были вопросы о самом смешном игроке команды, о футбольном кумире, любимом фильме и многом другом.

Ближайший матч Манчестер Сити проведет в рамках девятого тура АПЛ против Брайтона. Игра состоится завтра, 23 октября, в 19:30 по киевскому времени.