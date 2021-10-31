Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках десятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле не сумел удержать победу над Брайтоном (2:2), что не позволило ему в полной мере воспользоваться осечкой прямого преследователя в турнирной таблице в лице Манчестер Сити.

"Красные" оформили два быстрых гола в ворота соперников в начале поединка, однако пропустили в ответ еще до перерыва, а уже в середине второго тайма "чайки" завершили начатый камбэк еще одним результативным ударом.

Обзор матча:

Ливерпуль — Брайтон 2:2

Голы: Хендерсон, 5, Мане, 24 — Мвепу, 41, Троссар, 65.

Ливерпуль: Алиссон — Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 18), Джонс (Минамино,87) — Салах, Фирмино (Жота,78), Мане.

Брайтон: Санчес — Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья — Модер (Лэмпти, 66), Лаллана (Гросс,77), Биссума (Макаллистер, 60), Марч, Мвепу — Троссард.

Предупреждения: Минамино, Робертсон — Лэмпти, Даффи.