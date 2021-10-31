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Манчестер Сити — Кристал Пэлас, Getty Images
31 октября 2021, 07:35
Действующий чемпион Англии в рамках десятого тура Премьер-лиги неожиданно уступил на своем поле Кристал Пэлас (0:2), так и не сумев в рамках правил вскрыть оборону соперников в своих многочисленных атаках.
Обзор матча:
Манчестер Сити — Кристал Пэлас 0:2
Голы: Заа, 6, Галлахер, 88
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Марез, 78) — де Брюйне (Стоунз, 59), Силва, Родри — Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Жезус.
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер — Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).
Предупреждения: Силва, Эдерсон — Айю, Галлахер, Гуаита
Удаление: Лапорт, 45+2