Действующий чемпион Англии в рамках десятого тура Премьер-лиги неожиданно уступил на своем поле Кристал Пэлас (0:2), так и не сумев в рамках правил вскрыть оборону соперников в своих многочисленных атаках.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 0:2
Голы: Заа, 6, Галлахер, 88

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Марез, 78) — де Брюйне (Стоунз, 59), Силва, Родри — Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Жезус.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Куяте (Олисе, 85), Макартур, Галлахер — Айю (Бентеке, 65), Заа, Эдуар (Шлупп, 73).

Предупреждения: Силва, Эдерсон — Айю, Галлахер, Гуаита

Удаление: Лапорт, 45+2