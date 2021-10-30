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Украинский защитник записал на свой счет результативное действие.

Брюгге в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Бельгии отправился в гости к Сент-Трюйдену.

Украинский защитник Соболь отметился результативной передачей в начале второй половины игры — Эдуард ассистировал Досту.

Отметим, что до этого счет в поединке был равным — 1:1, а точный пас Соболя позволил Брюгге выйти вперед.

Напомним, что ранее украинский защитник Брюгге отметился результативной передачей в поединке Лиги чемпионов против ПСЖ.