Украинский защитник записал на свой счет результативное действие.
Эдуард Соболь, getty images
30 октября 2021, 23:22
Брюгге в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Бельгии отправился в гости к Сент-Трюйдену.
Украинский защитник Соболь отметился результативной передачей в начале второй половины игры — Эдуард ассистировал Досту.
Отметим, что до этого счет в поединке был равным — 1:1, а точный пас Соболя позволил Брюгге выйти вперед.
Напомним, что ранее украинский защитник Брюгге отметился результативной передачей в поединке Лиги чемпионов против ПСЖ.