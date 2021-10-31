Англия

Лондонский клуб уже в ближайшее время может сменить главного тренера.

Домашнее поражение от Манчестер Юнайтед в рамках десятого тура английской Премьер-лиги (0:3) стало для лондонского уже пятым в текущем сезоне.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 0:3 Видео голов и обзор матча

При этом, "шпоры" демонстрируют один из самых низких уровней результативности среди команд "элитного" первенства, забив за этот период всего девять голов.

Подобные результаты выступлений коллектива Нуну Эшпириту Санту не могу не беспокоить владельцев клуба, поэтому уже в ближайшее время нас может ожидать очередная замена наставника на руководящем посту Тоттенхэма.

Как сообщает авторитетный итальянский журналист издания La Gazetta dello Sport Альфредо Педула, главным кандидатом на смену португальского специалиста является Антонио Конте, который продолжает оставаться безработным, после своего ухода из миланского Интера в летнее межсезонье.

Впрочем, у Нуну Санту будет шанс исправить ситуацию — гостевая игра следующего тура АПЛ против Эвертона, с которым "шпоры" соседствуют в турнирной таблице, а также домашний матч Лиги конференций УЕФА против нидерландского Витесса, в каждом из которых от Тоттенхэма ожидается исключительно победа.