Англия

Наставник Арсенала прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче АПЛ против Лестера (2:0).

Испанский специалист выразил восхищение игрой голкипера Арсенала Аарона Рамсдейла.

"Мы инвестируем деньги в тех футболистов, кого считаем талантливыми. Аарон провел несколько невероятных матчей и очень помог нам в этом противостоянии.

Сначала я думал, что Мэддисон нам забил — я не знаю, как Рамсдейл смог отбить этот мяч, он буквально выскользнул из ворот. Ему нужно провести минимум 50 матчей за Арсенал, чтобы закрепить свой успех, конечно.

Нам было очень непросто, но оказалось, что у нас есть отличный голкипер. Главное, чтобы Аарон оставался хладнокровен, оторваться от реальности очень просто", — приводит слова Артеты Sky Sport.

Смотрите на Football.ua видео голов и обзор матче Лестер — Арсенал (0:2).