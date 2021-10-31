Англия

Австралиец высказался об игре новичка Арсенала.

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед Марк Боснич назвал стража ворот Арсенала Аарона Рамсдейла лучшим в АПЛ вратарем на данный момент.

"В игре Арсенал — Лестер я увидел вратаря, который приносит победы своей команде. Когда команда идет шаг за шагом к большим трофеям, это имеет большое значение. В некоторых моментах Рамсдейл был просто великолепен.

Все знают, на что способен этот парень, но самое сложное продолжить в том же духе. Во время просмотра матча я понял, что Рамсдейл — лучший вратарь в АПЛ на данный момент", — сказал Боснич.

Напомним, Рамсдейл перебрался в Арсенал в летнее трансферное окно из Шеффилд Юнайтед. С тех пор он сыграл девять матчей, из которых шесть "на ноль".

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