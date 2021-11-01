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Астон Вилла — Вест Хэм, Getty Images
01 ноября 2021, 06:45
В рамках десятого тура английской Премьер-лиги лондонский Вест Хэм в гостевом поединке против бирмингемской Астон Виллы воспользовался удалением в составе соперников в начале и второго тайма, и довершил начатое перед перерывом дополнительными двумя мячами (4:1).
Обзор матча:
Астон Вилла — Вест Хэм 1:4
Голы: Уоткинс, 34 — Джонсон, 7, Райс, 38, Форнальс, 80, Боуэн, 84
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Конса, Хаус, Таргетт — Макгин, Накамба, Рэмси (Янг, 15) — Буэндия (Мингс, 52), Уоткинс, Бейли (Эль-Гази, 72).
Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Зума, Огбонна, Кресвелл — Соучек, Райс, Форнальс (Цоуфал, 90+1) — Боуэн (Влашич, 90+1), Антонио, Бенрахма (Лансини, 64).
Предупреждения: Макгин — Форнальс, Боуэн.
Удаление: Конса, 50 (Астон Вилла, фол последней надежды).