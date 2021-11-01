Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Десятый тур английской Премьер-лиги в своем расписании также содержал поединок между Норвичем и Лидсом, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, однако положение "павлинов" на фоне "канареек" было куда более приемлемым. В итоге, подопечные Марсело Бьелсы по ходу результативного второго тайма подтвердили свой статус фаворитов противостояния (2:1).

Обзор матча:

Норвич — Лидс 1:2

Голы: Омобамиделе, 58 — Рафинья, 56, Родриго Морено, 61

Норвич: Крул — Кабак, Хэнли (Плахета, 88), Омобамиделе — Ааронс, Дауэлл (Цолис, 69), Норманн, Маклин, Рашица — Сардгент (Ида, 77), Пукки.

Лидс: Мелье — Шаклтон (Драме, 71) Льоренте, Купер, Даллас — Филлипс, Стрейк — Рафинья, Джеймс (Форшоу, 77), Харрисон — Родриго (Робертс, 88).

Предупреждения: Маклин — Родриго, Харрисон, Шаклтон, Драме.