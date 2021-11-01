Англия

Стороны продолжают вести переговоры.

Неудовлетворительный старт сезона в исполнении лондонского Тоттенхэма грозит обернуться увольнением для главного тренера "шпор" Нуну Эшпириту Санту, который только лишь этим летом возглавил столичный коллектив.

Главным кандидатом на смену португальского специалиста является его итальянский коллега по цеху — Антонио Конте, которого ранее активно связывали с возможностью трудоустройства в Манчестер Юнайтед.

Однако, опытный наставник прекрасно знает себе цену, поэтому запрашивает у "шпор" внушительные условия своего будущего контракта.

Итальянский специалист хочет получить соглашение сроком на три года, в которое будет вписана заработная плата на уровне 15 млн евро за сезон, а также гарантия подписания трех-четырех футболистов уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, стороны ушли на очередной раунд переговоров после оглашения данных требований.