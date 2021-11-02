Англия

Итальянский специалист определился с будущими трансферными целями.

По сообщениями множества авторитетных журналистов, Антонио Конте в ближайшее время возглавит лондонский Тоттенхэм, сменив на посту Нуну Эшпириту Санту.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист определился с трансферными целями на посту главного тренера "шпор".

Так, уже в январское трансферное окно Конте хочет видеть в составе команды форварда Фиорентины Душана Влаховича, Франка Кессье из Милана и футболиста Интера Стефана де Врея.

Контракт Влаховича рассчитан до конца текущего сезона и не будет продлен, о чем сообщал президент Фиорентины. Сами "фиалки" намерены выручить зимой за своего футболиста не менее 60 млн евро.

Что касается де Врея, то агент футболиста Мина Райола намерен трудоустроить своего клиента в Англии — кроме Тоттенхэма в слугах нидерландца заинтересован также Эвертон.

Контракт Франка Кессье с Миланом также заканчивается летом 2022 года и стороны пока не договорились о его продлении. После того, как Кессье запросил у боссов Милана значительное повышение зарплаты, "россонери" начали переговоры с Марселем о Бубакаре Камара, в котором видят замену ивуарийцу.

Ранее стали известны требования Конте на переговорах с боссами Тоттенхэма.