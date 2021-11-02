Англия

Специалист возвращается в Англию.

Английский Тоттенхэм, который накануне уволил главного тренера Нуну Эшпириту Санту, договорился с Антонио Конте.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, контракт с наставником будет подписан уже сегодня.

Пока достигнуто устное соглашение между клубом и тренером. Контракт будет рассчитан на два года, до лета 2023 года.

Напомним, Конте ранее уже работал в АПЛ. С 2016 по 2018 год он возглавлял Челси, с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

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