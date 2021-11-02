Специалист возвращается в Англию.
Антонио Конте, getty images
02 ноября 2021, 01:22
Английский Тоттенхэм, который накануне уволил главного тренера Нуну Эшпириту Санту, договорился с Антонио Конте.
Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, контракт с наставником будет подписан уже сегодня.
Пока достигнуто устное соглашение между клубом и тренером. Контракт будет рассчитан на два года, до лета 2023 года.
Напомним, Конте ранее уже работал в АПЛ. С 2016 по 2018 год он возглавлял Челси, с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.