Англия

Боссы клуба недовольны гомофобными песнями в исполнении своих фанатов.

В 10-м туре Английской Премьер-Лиги Уотфорд на своем поле минимально уступил Саутгемптону (0:1).

Боссы Уотфорда объявили о начале расследования по факту возможного проявления гомофобии на стадионе Викаридж Роуд.

"В рамках постоянного обязательства хотим напомнить поклонникам футбола о нетерпимости к любого рода проявления неприязни в отношении равенства и разнообразия. Скандирование гомофобных песен повлечет за собой незамедлительное изгнание и недопущение на матчи нашего клуба". — говорится в заявлении клуба.

Поклонникам "шершней" вменяется скандирование разного рода гомофобных речевок по ходу поединка.

Ранее ФИФА вынесла наказание Федерации футбола Венгрии за массовую драку на трибунах Уэмбли.