ЧМ-2022. Отбор

Венгерские фанаты не смогут поддержать свою команду не только в домашнем матче, но и в гостевом.

В матче 8-го тура отборочного этапа к Чемпионату мира-2022 года Англия принимала на своем поле сборную Венгрии (1:1).

Матч запомнился не только неожиданным результатом, но и дракой фанатов гостей с британской полицией на трибунах.

Так, в ходе расследования ФИФА наказала венгерских болельщиков закрытием гостевой трибуны на матче с Польшей, который должен пройти 15 ноября. Также Федерация футбола Венгрии оштрафована на 75 тысяч франков (71 000 евро).

Ранее за беспорядки и проявление расизма Венгрия должна была провести два домашних матча с закрытыми трибунами, один из которых Венгрия уже провела (против Албании).

Матч против Сан-Марино входил в наказание условно, однако после инцидента на матче с Англией ожидается, что и его венгры проведут при пустых трибунах, передает Sky Sports.