Англия

Football.ua проводит голосование среди болельщиков, чтобы определить лучшего главного тренера чемпионата Англии-2021/22 по итогам октября.

Октябрь 2021 года подошел к своему завершению, поэтому самое время подвести итоги в рамках английской Премьер-лиги. Так, Football.ua предлагает своим читателям выбрать лучшего тренера минувшего месяца.

Микель Артета (Арсенал)

Позиция в таблице: 6

Результаты: 2 победы , 2 ничьих

Забитые голы: 7

Пропущенные: 3

Матчи "на ноль": 2

Итоги месяца: Микель Артета после ряда неудачных результатов на старте сезона оказался в шаге от увольнения, но после того, как кадровые проблемы остались в прошлом, а новый состав удалось более-менее сыграть, позиции "канониров" в турнирной таблице значительно улучшились. Стоит признать, что октябрь начался для Арсенала не очень успешно, но последние две победы над Астон Виллой и Лестером позволили команде из Северного Лондона подняться на четыре позиции и попасть в "большую шестерку".

Томас Тухель (Челси)

Позиция в таблице: 1

Результаты: 4 победы

Забитые голы: 14

Пропущенные мячи: 1

Матчи "на ноль": 3

Итоги месяца: Октябрь выдался для Челси, одного из главных претендентов на чемпионский титул, более чем успешно. Прямые конкуренты допускали осечки, тогда как подопечные Томаса Тухеля сполна воспользовались не самым трудным календарем и одержали четыре победы. Как итог: Челси за месяц поднялся на две позиции и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ.

Бруну Лаже (Вулверхэмптон)

Позиция в таблице: 7

Результаты: 3 победы, 1 ничья

Забитые голы: 8

Пропущенные мячи: 5

Матчи "на ноль": 0

Итоги месяца: После ухода Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера Вулверхэмптона и назначения на эту должность Бруну Лаже "волков" неплохо так лихорадило. Перед стартом октября команда находилась вблизи зоны вылета, а именно на 14-м месте, однако последние успешные результаты позволили Вулверхэмптону закончить месяц на седьмом месте, которое с созданием Лиги конференций принято считать еврокубковым в Англии.

Дэвид Мойес (Вест Хэм)

Позиция в таблице: 4.

Результаты: 3 победы, 1 поражение.

Забитые голы: 7

Пропущенные мячи: 3

Матчи "на ноль": 2

Итоги месяца: Вест Хэм, который по итогам прошлого сезона АПЛ попал в групповой этап Лиги Европы, продолжает гнуть свою линию и в нынешней кампании. "Молотобойцы" завершили прошлый месяц, который начался для них с поражения симпатичному Брентфорду, в зоне Лиги чемпионов, улучшив свое положение на три позиции.

Юрген Клопп (Ливерпуль)

Позиция в таблице: 2

Результаты: 2 победы, 2 ничьих

Забитые голы: 14

Пропущенные мячи: 4

Матчи "на ноль": 2

Итоги месяца: Пусть по итогам прошлого месяца Ливерпуль и потерял лидирующую строчку, однако, если сравнивать с лондонским Челси, календарь у мерсисайдцев был далеко не самым простым. Тем не менее, подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с Манчестер Сити и разгромили Манчестер Юнайтед, которые перед стартом сезона записывались в число явных претендентов на чемпионский титул. Единственной осечкой "красных" можно считать последнюю ничью с Брайтоном, но и "чайки", напомним, не являются проходным соперником, и сейчас они пытаются зацепиться за еврокубковую зону, пусть даже задача такая вряд ли ставится.

Теперь предлагаем вам, наши читатели, выбрать свою кандидатуру лучшего тренера АПЛ из этой шестерки.

Голосование среди читателей Football.ua

Никита Евтушенко, Football.ua